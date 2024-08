Chi mangia piccante perde la passione | problemi di erezione soprattutto tra i non fumatori

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 27 agosto 2024) Gli uomini cheno cibi piccanti tre o più volte alla settimana hanno quasi tre volte in più di probabilità di averedi. A scoprirlo sono stati gli urologi della University of South China (Cina) in uno studio pubblicato sulla rivista Translational Andrology and Urology. «Il nostro studio suggerisce che il consumo frequente di cibi piccanti può aumentare il rischio di disfunzione