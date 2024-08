Cenare di sera in mezzo al bosco L' idea di un ristorante fine dining

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) Appuntamento alle 18:30. Il luogo di ritrovo è nella fiabesca frazione di Capodacqua, 200 abitanti e una manciata di case tra i boschi a pochi chilometri da Foligno. Uno di quei luoghi dove anche il navigatore si confonde e si perde. La cena è organizzata da Giulio Gigli e la compagna Lucille Kopcynski, che qui hanno ripreso un vecchio mulino seicentesco trasformandolo in uno dei ristoranti più stimolanti in regione: Une. Il menu non è quello classico del locale, non potrebbe essere altrimenti, così le cotture. «Aspettatevi una cucina wild, protagonista sarà la selvaggina, sempre cacciata nelcircostante, e i sapori della terra: funghi, fiore, conserve ed essenze. Valorizzato da cotture ancestrali, due griglie, fiamma alta, salse e fondi sempre preparati sulla brace e un buco sottoterra per una lenta cottura della carne nell'argilla», ci racconta Giulio.