Castrocaro 2024 | scelti i 10 finalisti per la finale guidata da Elenoire Casalegno

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Festival diha selezionato i 10che il 7 settembre si sfideranno per aggiudicarsi lo storico concorso canoro: giunto alla 66° edizione, lasarà di scena a Piazza d’Armi diTerme e Terra del Sole, condotta da, possibile nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. I 10diselezionati da Beppe Vessicchio I talenti sono statiattraverso le audizioni dal vivo aTerme e, in seguito, nella fasedelle selezioni, che si è tenuta lo scorso 30 luglio presso la sede romana di Isola degli Artisti, che produce la kermesse. La scelta definitiva è stata presa da una commissione presieduta anche in questa edizione dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio con l’autore e compositore Salvatore Mineo.