Caro scuola gli studenti insistono | +23% in 4 anni Confesercenti | Aumento del 3% basta attacchi Esposto del Codacons

(Di martedì 27 agosto 2024) Da una partee sindacati denunciano il- con aumenti «del 23,4% in quattro» - dall’altra Sildicealle speculazioni contro i librai. Una battaglia combattuta in punta di penne e matite tra chi ripropone percentuali in crescita per quanto riguarda le spese scolastiche e chi parla di notizie "lontane dalle realtà" presentando numeri molto più bassi.