(Di martedì 27 agosto 2024) Ildei servizi d'intelligence russi per l'estero, Serghei Naryshkin, ha detto di non aspettarsi che Pavel, il fondatore edi Telegram, accetterà di forniresensibili perai Paesi occidentali dopo il suo arresto a Parigi. "Mi aspetto che non lo farà", ha affermato Naryshkin rispondendo a una domanda in proposito. Lo riferisce l'agenzia Tass.