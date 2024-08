Call of Duty Black Ops 6 Activision ha rivelato i requisiti minimi e consigliati per PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 agosto 2024)ha pubblicato iper la versione PC diofOps 6, nuovo capitolo della serie in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC a fine Ottobre. Come leggiamo su GamingIntel, il publisher americano (di proprietà di Microsoft) ha deciso di rivelare proprio in queste ore idel gioco su Personal Computer, così che i fan possano preparasi in vista del rilascio della beta il 30 agosto.