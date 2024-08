Calciomercato Napoli NUOVO COLPO oltre a McTominey | Manna ci prova LE ULTIMISSIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 agosto 2024)ci, LEsul club partenopeo Ildelè più attivo che mai. In attesa dell’ufficialità di Lukaku e le avanzate per, Giovanniha fissato un altro obiettivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio i partenopei ci stannondo per Junior Dina Ebimbe.