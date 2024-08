Calciomercato Milan spunta l’idea SCAMBIO per ABRAHAM | ecco chi potrebbe vestire GIALLOROSSO a breve Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 agosto 2024) Ildare il benvenuto Tammyper l’attacco: lesullocon la Roma Ilnecessita di una punta. Come vice Morata, Jovic non sembra convincere e per questo motivo i rossoneri starebbero pensando di nuovo a Tammy. Secondo Antonio Vitiello su X, i giallorossiapprofondire la trattativa inserendo una contropartita.