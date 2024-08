Calciomercato Juventus ecco Koopmeiners | affare fatto con Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Teunalla, fumata bianca. Le ultime news diannunciano oggi 27 agosto il passaggio del centrocampista olandese dall’al club bianconero. La lunghissima trattativa va in porto, in attesa delle comunicazioni ufficiali, per una cifra di 52 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere bonus per circa 7 milioni. La Juve, prima in campionato dopo la seconda giornata, regala a Thiago Motta un altro pezzo pregiato in un mercato che – dopo i colpi Nico Gonzalez e Francisco Conceicao – non è ancora finito dalle parti di Torino.La Vecchia Signora lavora ancora all’operazione per Jadon Sancho, l’esterno che non rientra nei programmi del Manchester United e che potrebbe essere ceduto in prestito dai red devils.