Calciomercato Juve non solo KOOPMEINERS | assalto a Sancho

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 agosto 2024) Le ultime sulle mosse didellantus dopo l’acquisto di Teundall’Atalanta Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lantus non intente fermarsi al colpo Teun. I bianconeri continuano infatti a lavorare per Jadon. L’esterno inglese di proprietà del Manchester United è stato scelto per sostituire Federico