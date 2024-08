Buttafuoco | Cinema e cultura incrementano il Pil e fanno girare l’economia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 27 agosto 2024) "Fondamentale proteggere tre luoghi chiave della nostra società: la libreria come luogo fisico, il teatro come luogo fisico, la salatografica come luogo fisico" "il Pil e". Parola di Pietrangelo, presidente della Biennale, che, alla vigilia dell'apertura dell’81esima edizione della Mostra deldi Venezia, al Sole24Ore