Borsa | Milano positiva +03% bene Enel realizzi su Tim

(Di martedì 27 agosto 2024) Si confermaPiazza Affari dopo oltre mezz'ora dal suono della campanella iniziale e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,3% a 33.705 punti e lo spread tra Btp e Bund in rialzo a 136,9 punti. In crescita di 3,1 punti il rendimento annuo italiano al 3,62% e di 0,8 punti quello tedesco al 2,25%. In evidenza(+1,55%), Erg (+1,42%), Campari (+1,3%) ed Eni (+0,75%), con il greggio poco mosso (Wti -0,1% a 77,34 dollari al barile). Cedono invece Mps (-0,73%) e Leonardo (-0,36%). Fiacco il resto della scuderia bancaria, da Mediobanca (-0,3%) a Unicredit (-0,29%), Banco Bpm (-0,26%) e Bper (-0,24%). Quasi immobili Popolare Sondrio (-0,07%) e Intesa (-0,01%).