Borsa | Milano accelera +06% in luce Stellantis Enel e Tim

(Di martedì 27 agosto 2024) Piazza Affaridopo 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,6% a 33.800 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 137,4 punti, mentre il rendimento annuo italiano sale di 5,6 punti al 3,64% e quello tedesco di 2,9 punti al 2,27% Svetta(+2,4%), che fa meglio dei rivali europei, seguita da Erg (+2,09%), Campari (+1,55%) e Tim (+1,18%). Quest'ultima è tornata in positivo dopo un'iniziale presa di beneficio a seguito del balzo di oltre il 2% della vigilia su ipotesi di una possibile cessione della quota da parte di Vivendi (+0,05% a Parigi). In evidenza anche(+1%), favorita dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Goldman Sachs. Seguono Pirelli (+0,85%) e Nexi (+0,81), mentre si muovono in ordine sparso le banche. Intesa guadagna lo 0,38%, Popolare Sondrio lo 0,15%, Unicredit lo 0,1% e Bper lo 0,08%).