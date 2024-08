Borsa | Asia in ordine sparso future contrastati Tokyo +047%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Borse inine in Pacifico con iEuropei e americania seguito del calo registrato dalla fiducia dei consumatori in Germania.ha guadagnato lo 0,47%, Taiwan ha ceduto lo 0,25%, Seul lo 0,31% e Sidney lo 0,16%. Ancora aperte Hong Kong (+0,33%), Shanghai (-0,22%), Mumbai (-0,16%) e Singapore (+0,2%). Invariato il Pil annuale tedesco in seconda lettura, confermato il calo trimestrale. Nel pomeriggio sono attesi dagli Usa i prezzi delle abitazioni, la fiducia dei consumatori e gli indici Fed di Richmond e di Dallas, insieme alle previsioni sul terziario in Texas. In calendario l'intervento del presidente della Bundesbank Joachim Nagel. In calo il greggio (Wti -0,1% a 77,34 dollari al barile) e il gas (-0,49% a 37,47 euro al MWh), che inverte la rotta rispetto all'apertura. Debole anche l'oro (-0,44% a 2.