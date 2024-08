Bellucci-Wawrinka oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Mattiase la vedrà contro Stannel primo turno degli US, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Il ventitreenne lombardo, che si trova a un passo dall’ingresso nella top cento per la prima volta in carriera, è reduce da tre ottime partite portate a casa all’interno del tabellone di qualificazione. Adesso per lui c’è una collisione decisamente suggestiva contro il veterano elvetico, che da queste parti ha trionfato nell’edizione del 2016 in finale contro il serbo Novak Djokovic. Lo svizzero, tuttavia, non è quello dei giorni migliori per via dell’età e dei problemi fisici e sarà dunquea partire favorito secondo le quote dei bookmakers.