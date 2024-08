Bayesian nave abbandonata con 7 passeggeri a bordo Cutfield come Schettino?

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 27 agosto 2024) Dietro al naufragio dela largo di Palermo ci sarebbero stati errori umani e il disastro si sarebbe potuto evitare, nonostante la tromba d'aria. I pm sono sempre più convinti che tutte quelle vite si sarebbero potute salvare con i giusti accorgimenti. Nel mirino è finito in particolare il comandante James, ufficialmente indagato per omicidio e naufragio colposi. Per gli inquirenti di Termini Imerese, infatti, il capitano dellaavrebbe commesso diversi errori che sono poi costati la vita a sette persone, compresi il magnate britannico e proprietario del veliero Mike Lynch e sua figlia. Cuftield - su La Stampa - viene paragonato al capitanodella Concordia, incriminato per aver abbandonato lacon ancora i. In quel tragico incidente morirono 32 persone.