Bari-Sassuolo 1-1 Calcio serie B

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Rete degli emiliani con Thorsvedt poco dopo il quarto d’ora del primo tempo. Ilha provato a recuperare e nella ripresa aveva anche segnato per due volte ma la reti annullate in ambo i casi. Al 93? è arrivato il pareggio delper merito di Lasagna. Campionato didiB: alla terza giornata è arrivato il primo punto dei pugliesi. In classificaa quota 5 eultimo con la Sampdoria a 1 punto. L'articolo1-1 B proviene da Noi Notizie..