Avellino-Giugliano prevendita al via | tutte le info per acquistare i biglietti

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 27 agosto 2024) Partirà domani pomeriggio, mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 15:00 lain vista del match trache verrà disputato lunedì 2 settembre 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio Partenio – Lombardi die valido per la seconda giornata del campionato di Serie C Now