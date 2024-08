Atletico Madrid-Espanyol mercoledì 28 agosto 2024 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Colchoneros vogliosi di centrare un altro successo

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 27 agosto 2024) L’esordio casalingo è andato come l’sognava: 3-0 secco al Girona e la sensazione di avere delle carte importanti da giocarsi per essere protagonisti in questa stagione. Inon possono nascondere le proprie ambizioni dopo essere stati protagonisti nel mercato: Le Normand, Julian Alvarez, Gallagher e Sorloth sono nomi molto importanti e il pubblico InfoBetting: Scommesse Sportive e