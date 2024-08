Arisa fischiata dal pubblico a una serata poi chiama l’ambulanza

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 27 agosto 2024) Lo scorso aprile durante un concerto a Sessa Arunca,ha interrotto un’esibizione per il malore di una spettatrice: “Che sta succedendo? Ragazzi qui qualcuno si sta sentendo male,te subito. Madonna ragazzi non mi fate queste cose“. Dopo l’intervento dei medici la donna è stata meglio e tutto è finito nel migliore dei modi. Domenica sera però è successo qualcosa di simile ad un altro show della cantante di La Notte., fischi ad un suo concerto, poi il malore di un fan: “Ambulanza, c’è un ambulanza qui?te”. Il 25 agostoha tenuto un concerto aa Gioia Del Colle in provincia di Bari, ma l’accoglienza non è stata delle migliori, visto che l’artista si è presentata sul palco con più di un’ora di ritardo. Lo spettacolo era fissato per le 21:30 ed è iniziato alle 23:00.