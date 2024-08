All’Inps contavo gli effetti avversi | erano il 20% in più dell’ordinario

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 27 agosto 2024) Salvatore Gilotta, medico legale in Friuli Venezia Giulia: «I dottori di famiglia non indagavano e anche all’ente nessuno sembrava preoccuparsi». Alla fine a pagare è stato lui: cacciato perché non vaccinato.