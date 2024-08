Allenamento Atalanta Kolasinac vicino al RECUPERO? Ecco le novità da Zingonia dopo l’ultima sessione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 agosto 2024)le NOVITA’ ODIERNElaal Centro Bortolotti di. La situazione attuale Ritorno al lavoro in casaal Centro Bortolotti, con delled’odierna: con occhio agli infortuni.sta migliorando allenandosi individualmente in campo con Bakker.individuale anche per Sulemana (piscina). Rafael Toloi