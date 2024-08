Albino crolla la tettoia dello stadio | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024)(Bergamo), 27 agosto 2024 – Paura ad, nella Bergamasca: lunedì sera èta una parte della‘John Fitzgerald Kennedy’. Proprio un’ora prima dell’inizio dell’allenamento della prima squadra, circa un terzo della copertura della tribuna è collassata sulle sedute per gli spettatori e sulla recinzione che separa il campo dall'area riservata al pubblico. La causa del crollo sembra essere legata alla forte ondata di maltempo he ha colpito la zona nelle ore precedenti, caratterizzata da venti violenti e pioggia intensa. Per fortuna, al momento del crollo, né in campo né sugli spalti c’erao. All’arrivo dei giocatori per l’allenamento, questi sono stati rapidamente indirizzati verso il campo dell’oratorio situato nelle vicinanze per evitare qualsiasi rischio.