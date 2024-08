Affari tuoi con De Martino poche novità e pacchi vintage

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuovo volto, vecchio stile.riparte dal 2 settembre su Rai 1 sotto la guida di Stefano De, al suo debutto come conduttore della rete ammiraglia. Nessuna grande innovazione nel gioco - a parte la conduzione, chiaramente - ma un ritorno ai' di cartone e al telefono rosso. A volerli di nuovo è stato lo stesso De, da sempre fan del programma, una passione di famiglia. Alla presentazione del game show al teatro delle Vittorie si mostra sereno e posa per i fotografi. "Salire a bordo della rete ammiraglia mi entusiasma e mi fa piacere - racconta ai giornalisti - ho riguardato le edizioni passate per cercare di trovare la mia strada". Lo storico appuntamento serale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, da quest'anno prevederà una nuova proposta da parte del 'dottore': le Carte.