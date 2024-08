Adli Fiorentina AFFARE FATTO per il centrocampista del Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 agosto 2024), FATTA per l’addio al: la FORMULA, le CIFRE e spunta la percentuale sulla futura RIVENDITA! Tutti i dettagli In queste ore è stata definita la cessione di Yacineche lascia ilper andare allain prestito oneroso con diritto di riscatto. Alfredo Pedullà entra nei dettagli dell’accordo tra i due club, svelando come i rossoneri potranno contare anche