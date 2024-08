Addio a Stefano l’edicolante del Treno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) La comunità piangeCervellati (foto), 59 anni, che gestiva dal 2002 l’Edicola del, nel cuore della zona Barca, con il fratello Fabio.se n’è andato tra sabato e domenica, nella sua casa, per un improvviso malore. Sempre disponibile con tutti e impegnato da anni nella Bocciofila Italia Nuova, a Borgo Panigale,Cervellati, insieme a Fabio, ha saputo rendere la rivendita che gestiva un punto di riferimento per tutta la comunità della Barca. "Teneva molto al suo lavoro, ed era conosciuto da tutti nella zona", ricorda il fratello. Per chi volesse salutarlo un’ultima volta, l’appuntamento è per domani, mercoledì. La camera ardente sarà aperta dalle 9.30 alle 10.30 in Certosa, mentre il rito funebre si terrà nella parrocchia di S.Pio X in via della Pietra alle 10,45.