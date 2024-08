A Modena arrivano quattro nuove ‘zone 30’ | lavori per un milione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Parte in città l’intervento di realizzazione dizone 30 – in cui la velocità massima è, appunto, limitata a 30 chilometri orari – nelle aree Corni-Cattaneo, Cannizzaro, Sacca ovest e Forlì, oltre che di un collegamento ciclopedonale sulla dorsale di via Emilia ovest, nel tratto dal civico 621 a via Salgari. L’intervento, del valore complessivo di une 58 mila euro, è finanziato per il 70 per cento attraverso il progetto Bike to work di Regione Emilia-Romagna e ministero della Transizione ecologica, e per un 30 per cento in autofinanziamento dal Comune. I, aggiudicati tramite gara all’azienda S2 Costruzioni srl della provincia di Salerno, prendono il via dalla zona Corni-Cattaneo, per proseguire sulle altre aree, anche contemporaneamente. Il termine previsto è fine 2024.