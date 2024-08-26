Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 20:30 (Di lunedì 26 agosto 2024) Viabilità DEL 26 AGOSTO 2024 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’ A12 Roma-TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE AURELIA. TRAFFICO IN SMALTIMENTO CODE DI 3 CHILOMETRI INVECE IN A1 TRA BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD E NODO A24 Roma TERAMO PER INCIDENTE AL CHILOMETRO 567 CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PER LAURENTINA ED ARDEATINA PERTANTO LA CIRCOLazioNE RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULL’ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA IN DIREZIONE FIRENZE IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE CIRCOLazioNE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, , Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 19 : 45 - VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’ A12 ROMA-TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE AURELIA. TRAFFICO IN SMALTIMENTO CODE DI 3 CHILOMETRI INVECE IN A1 TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E NODO A24 ROMA TERAMO PER INCIDENTE AL CHILOMETRO 567 CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PER LAURENTINA ED ARDEATINA PERTANTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA IN DIREZIONE FIRENZE IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE CIRCOLAZIONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, , Servizio fornito da Astral.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 19 : 15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’ A12 ROMA-TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE AURELIA. TRAFFICO IN SMALTIMENTO CODE DI 3 CHILOMETRI INVECE IN A1 TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E NODO A24 ROMA TERAMO PER INCIDENTE AL CHILOMETRO 567 CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PER LAURENTINA ED ARDEATINA PERTANTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA IN DIREZIONE FIRENZE IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE CIRCOLAZIONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, , Servizio fornito da Astral.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 18 : 45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE IN A12 TRA CERVETERI E SANTA SEVERA SULLA ROMA-TARQUINIA IN DIREZIONE AURELIA. VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2024 ORE 18. TRAFFICO IN SMALTIMENTO CODE DI 3 CHILOMETRI INVECE IN A1 TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD E NODO A24 ROMA TERAMO PER INCIDENTE AL CHILOMETRO 567 CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PER LAURENTINA ED ARDEATINA PERTANTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA IN DIREZIONE FIRENZE IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE CIRCOLAZIONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, , Servizio fornito da Astral.
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