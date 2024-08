Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)DEL 26 AGOSTOORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’ A12-TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE AURELIA. TRAFFICO IN SMALTIMENTO CODE DI 3 CHILOMETRI INVECE IN A1 TRA BIVIO DIRAMAZIONESUD E NODO A24TERAMO PER INCIDENTE AL CHILOMETRO 567 CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PER LAURENTINA ED ARDEATINA PERTANTO LA CIRCONE RISULTA AL MOMENTO SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULL’ALTA VELOCITA’FIRENZE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA IN DIREZIONE FIRENZE IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE CIRCONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, , Servizio fornito da Astral