Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 18:15 (Di lunedì 26 agosto 2024) Viabilità DEL 26 AGOSTO 2024 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE AVVENUTO IN MATTINATA TRA ANAGNI E VALMONTONE. PERMANGONO CODE. TRAFFICO SCORREVOLE INVECE TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME CHE CREAVA DISAGI ALLA CIRCOLazioNE CODE INVECE SULL’A12 Roma-TARQUINIA PER INCIDENTE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE TARQUINIA. CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA, ANCORA TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA POZZUOLO MONTELIBRETTI E PASSO CORESE CAUSA INCIDENTE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 17 : 45 - SI PREGA DI PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL TRASPOSTO SU FERRO RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE LA METRO A NEL TRATTO TERMINI-BATTISTINI CHIUSO PER LAVORI DALLO SCORSO 10 AGOSTO MENTRE RISULTA ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA PER L’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO IL 17 AGOSTO. CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA, ANCORA TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA POZZUOLO MONTELIBRETTI E PASSO CORESE CAUSA INCIDENTE.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 17 : 15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE AVVENUTO IN MATTINATA TRA ANAGNI E VALMONTONE. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2024 ORE 16. SI PREGA DI PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL TRASPOSTO SU FERRO RIAPERTA ALLA CIRCOLAZIONE LA METRO A NEL TRATTO TERMINI-BATTISTINI CHIUSO PER LAVORI DALLO SCORSO 10 AGOSTO MENTRE RISULTA ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-VITERBO TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA PER L’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO IL 17 AGOSTO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 16 : 30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE AVVENUTO IN MATTINATA TRA ANAGNI E VALMONTONE. VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2024 ORE 16. PERMANGONO CODE. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA, ANCORA TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA POZZUOLO MONTELIBRETTI E PASSO CORESE CAUSA INCIDENTE.
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