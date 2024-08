Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)DEL 26 AGOSTOORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE AVVENUTO IN MATTINATA TRA ANAGNI E VALMONTONE. PERMANGONO CODE. TRAFFICO SCORREVOLE INVECE TRA PONZANONO E IL BIVIO DIRAMAZIONENORD DOVE E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME CHE CREAVA DISAGI ALLA CIRCONE CODE INVECE SULL’A12-TARQUINIA PER INCIDENTE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN DIREZIONE TARQUINIA. CI SPOSTIAMO SU VIA SALARIA, ANCORA TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA POZZUOLO MONTELIBRETTI E PASSO CORESE CAUSA INCIDENTE.