Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 26 agosto 2024)DEL 26 AGOSTOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE PER 10 KM A CAUSA DI UN INCIDENTE NEI PRESSI DEL KM 587; CI TROVIAMO TRA ANAGNI E VALMONTONE. SI TRANSITA SU DI UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI E DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA RIENTRARE IN AUTOSTRADA A VALMONTONE. FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO.