Valeria Rossi | Quando avevo 10 anni sono stata vittima di abusi

(Di lunedì 26 agosto 2024) La cantante della hit pop di inizio2000 Tre parole ha rievocato in una recente intervista un doloroso episodio che risale alla sua infanzia: «Adesso ne stiamo parlando ed è importante farlo. Ma prima non bisognava parlarne, nemmeno in famiglia. Misentita abbandonata»