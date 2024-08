Val Seriana camion si ribalta in galleria | muore una donna di 54 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bergamo, 26 agosto 2024 – Unadi 54è morta in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Torre De' Roveri in Valle. È il drammatico bilancio dello scontro tra un mezzo pesante e un’auto nellaMontenegrone in direzione Bergamo. Nello scontro ilsi èto sopra la vettura: per laalla guida del mezzo non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 51, ha invece riportato traumi alla schiena e a un braccio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dello schianto ma nel frattempo è stata chiusa temporaneamente la strada statale 671 della "Val" tra il km 2 e il km 9. Il traffico viene deviato in loco tra gli svincoli Torre dei Rovere e Membro.