US Open Jannik Sinner si prepara con Flavio Cobolli in allenamento | scambi ad alta intensità tra i due

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unadsi sono incrociati su uno dei campi, esterni al Centrale di New York, per portare a compimento insieme una sessione dizione in vista dell’esordio di domani. L’altoatesino affronterà il padrone di casa Mackenzie McDonald, giocatore sempre battuto danei precedenti, ma contro cui le partite sono sempre state non così agevoli. Per quanto concerne il romano, l’australiano James Duckworth sarà l’avversario. Un training molto utile soprattutto perè un tennista moltoto dal punto di vista fisico e dotato di una mobilità eccezionale: piedi velocissimi da un lato all’altro del campo. Ne è venuto fuori un incrocio con colpi di pregevole fattura, in cui entrambi hanno fatto vedere il loro repertorio.