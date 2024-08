Ultime Notizie Roma del 26-08-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)dailynews radiogiornale tornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio mi riempie in apertura Israele alle 4:30 di domenica mattina operato un attacco preventivo contro hezbollah contro postazioni lanciamissili per evitare la rappresaglia del partito di Dio prevista per le 5 per l’omicidio di Quartucciu secondo Fonti del GF sarebbero stati circa 6 mila tra Ratti e droni pronti a cadere su Israele Tel Aviv e ha poi comunicato di avere che ride su centinaia di obiettivi in territorio libanese lo scudo di Israele ha intercettato diverti razzi comunque lanciati la TAC terminato qualche ora dopo e sborra ha comunicato che per oggi le operazioni finite Netanyahu quello che è successo oggi non è la fine della storia non si conclude qui superare le linee rosse ha detto un’altra line serata Un boato a Tel Aviv e amarsi e rivendico Natta tanto sono ripresi al Cairo negoziati ...