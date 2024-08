Uber viola norme sui dati dei driver multa da 290 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)è stata sanzionata dalla Dpa, l'autorità olandese per la protezioni dei, con unada 290di euro per aver trasferitosensibili dei suoi autisti europei negli Stati Uniti senza rispettare gli standard di protezione richiesti nel Vecchio Continente. Si tratta, riferisce Bloomberg, dellapiù salata mai ricevuta daa livello globale, oltre che della più alta mai emessa dalla Dpa., è l'accusa dell'authority olandese, ha raccolto informazioni sui suoi- come ad esempio quelli relativi alle licenze taxi o alla posizione ma in alcuni casi anche di natura medica e penale - e li ha trasferiti al suo quartier generale negli Usa senza avvalersi di strumenti in grado di tutelare adeguatamente la privacy, rendendoli così "insufficientemente protetti".