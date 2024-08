Uber multa da 290 milioni in Olanda | Violati dati privacy autisti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 agosto 2024) La multinazionale non avrebbe rispettato gli standard di protezione Ue nel trasferimento informazioni sui driver europei negli Stati Unitida 290di euro pernei Paesi Bassi per aver violato le norme sulla protezione dei. Nel dettaglio l'Autorità olandese per la protezione ha contestato al gruppo Usa di aver trasferito