Tregua a Gaza rimane lo stallo | i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le trattative, per ora, non decollano. Iper il cessate il fuoco ae il rilascio degli ostaggi continueranno comunque nei, dopo che l’incontro avvenuto nel fine settimana non è servito per appianare le divergenze. A dirlo è un funzionario statunitense, secondo quanto riporta l’Associated Press: i, quindi, continueranno nei. Le trattative continueranno però a livelli più bassi nelle prossime giornate nel tentativo di colmare le divergenze. Medioriente,neima la situazione resta tesa Il timore è che l’attuale situazione di tensione in Medioriente non aiuti a trovare un accordo. Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale del presidente Usa Joe Biden, si augura quindi che gli scambi di missili e di artiglieria avvenuti tra Israele ed Hezbollah non sfoci in una guerra regionale.