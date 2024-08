Travolte da auto mentre vanno in chiesa muore una 20enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono stateda un'attraversavano la strada per andare inieri a Palestrina, vicino Roma. Una delle due ragazze ventenni, trasportata con l'elisoccorso in gravissime condizioni in ospedale, è morta stamattina. L'amica è ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di Palestrina. La conducente dell', una 72enne, è rimasta illesa. Il veicolo è stato sequestrato.