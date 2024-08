Traffico Roma del 26-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare si rallenta lungo la carreggiata esterna a causa di un incidente avvenuto tra le uscite Pontina e Ardeatina in via di Portonaccio la polizia locale segnale incidente con rallentamenti all’altezza di via Prenestina fuori raccordo segnalato incidente sulla A12Civitavecchia che sta provocando una coda di 3 km tra l’uscita e Cerveteri Ladispoli Santa Severa direzione di Civitavecchia per Marconi disagio a causa dei lavori sulla tangenziale est e che resta chiusa tra l’uscita a San Lorenzo Verano e viale Castrense in direzione San Giovanni chi proviene dalla stazione Tiburtina allana quella che fate uscire allo svincolo San Lorenzo Verano Dove Al momento abbiamo rallentamenti il termine dei lavori è programmato per il prossimo 2 di settembre e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete ...