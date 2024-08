Torna balneabile il lungomare di Napoli | divieto revocato anche a Torre del Greco

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Secondo quanto rende noto l’Arpacno balneabili alcuni tratti deldino balneabili alcuni tratti da ‘cartolina’ deldi. Secondo quanto rende noto l’Arpac i parametri microbiologici sono rientrati sotto i limiti in tratti come ‘Donn’Anna ed ilCaracciolo, zone tra le più fotografate al mondo. Non solo, tuffi estivi