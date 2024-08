Terremoto di magnitudo 5 oggi in Portogallo | scossa avvertita anche in Spagna e Marocco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lisbona, 26 agosto 2024 –diin, vicino a Lisbona. L’epicentro in mare, un’ottantina di km al largo della capitale. Laè statastamane intorno alle 5:11 ora portoghese (le 6:00 in Italia). Secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera, lasarebbe del 5/o grado della scala Richter e sarebbe statain. Non ci sono per ora notizie di danni a cose o persone.