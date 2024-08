Tempo instabile sull' Italia ma è in arrivo una nuova ondata di caldo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI - Trarali la fine della stagione estiva sembra essere tracciata: la situazione sinottica vede un flusso perturbato alle alte latitudini europee mentre un cavo d'onda di origine atlantica interessa parzialmente l'. Instabilità protagonista tra oggi e domania Penisola, con l'ingresso di aria più fresca ein quota. La seconda parte della settimana vedrà invece un nuovo rinforzo dell'alta pressione sul bacino mediterraneo, con annessa attenuazione dell'instabilità: le temperature in questo frangente torneranno al di sopra delle medie del periodo di 6-8 C. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteono confermano una situazione di 'stasi' anche per l'avvio dell'autunno meteorologico, senza particolari cambiamenti per la fine dell'estate.