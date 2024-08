Telegram crittografia o copyright? Cosa c’è dietro l’arresto di Pavel Durov che ha nemici potenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)diin Francia, il fondatore del popolare servizio di messaggistica basato sulla, usato da milioni di utenti in tutto il mondo, per apparente complicità in fatti criminosi compiuti dagli utenti della piattaforma, induce alcune riflessioni, chiaramente preliminari, almeno sino a che non siano disponibili gli atti di inchiesta francesi. Non si conoscono naturalmente i dettagli del fermo, ma qualche considerazione è comunque esprimerla innanzitutto sulla stessa figura diè cittadino francese, oltre che cittadino russo, ed è residente a Dubai, negli Emirati Arabi, ove ha sede la sua creatura più recente, ovvero la piattaforma di messaggistica istantanea basata sulla, la nota