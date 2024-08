Tajani non faremo mai un governo con Pd ed M5s

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Non ci sarà mai uncomposto da Forza Italia e Movimento 5 Stelle o formato da Forza Italia e Partito Democratico. Non lomai, perché siamo una forza di centrodestra e il nostro compito è occupare lo spazio tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Dobbiamo guadagnare i consensi che altrimenti prenderebbe la sinistra. Lavoro per fare in modo che il centrodestra si allarghi e non lasci spazio alla sinistra su grandi questioni come diritti e cittadinanza". Lo afferma il ministro degli Esteri e leader di Fi Antonio, ospite della trasmissione 'no stop news' su Rtl 102.5