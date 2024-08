Strappano le corna alla carcassa di un cervo investito da un' auto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 26 agosto 2024) Al via le indagini dei carabinieri forestali per far luce su un inquietante fatto avvenuto ai danni di una Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila. Dopo essere statoe ucciso da un’ladel grosso esemplare, abbandonata sul ciglio della strada, è stata ritrovata