Stosa Virtus partita la campagna abbonamenti Il ds Voltolini | Pacchetto dedicato alle famiglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Èufficialmente ladellaper il prossimo campionato di serie B interregionale. ‘T’appartengo’ è il claim scelto dalla società senese per rimarcare identità e appartenenza ai colori rossoblu. Un legame di lungo corso quello che lega la società di Piazzetta Don Perucatti alla città, ai suoi affezionati sostenitori e soprattutto ai ragazzi eche condividono la passione per il basket e per la