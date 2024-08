Sparò un colpo di pistola la notte di Ferragosto | ai domiciliari un 33enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza – emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento – di custodia cautelare agli arresticon braccialetto elettronico nei confronti di undi Apice (Bn), ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, porto e detenzione illegale di arma da fuoco. In particolare, l’attività d’indagine traeva origine dall’esplosione di undi arma da fuoco, avvenuto nella notta tre il 15 ed il 16 agosto c.a.