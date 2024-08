Sorpreso a 16 anni con 38 grammi di hashish ed una bilancina elettronica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Viareggio, 26 agosto 2024 – Denunciato alla procura minorile per spaccio di stupefacenti, e poi affidato ai genitori, un 16enne italiano a Viareggio (Lucca). La polizia lo ha trovato in strada, nel quartiere dell’ex Campo di Aviazione, con 38died una. Il minorenne ha attirato l’attenzione di un equipaggio della Squadra Volante e quando è stato fermato ha mostrato nervosismo, atteggiamento che ha indotto gli agenti a controllare che cosa avesse nelle tasche. Sono così saltati fuori l’e la. Gli agenti sono poi andati all’abitazione del 16enne dove hanno rinvenuto diversi pezzi di cellophane usati per il confezionamento delle dosi. In Commissariato il ragazzo è stato perciò indagato in stato di libertà con la denuncia alla procura minorile di Firenze. Quindi è stato affidato ai genitori.